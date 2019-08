Gabigol, segnali d'addio al Flamengo? Le parole del brasiliano

Da quando è arrivato all'Inter dal Santos in un'operazione da circa 30 milioni di euro, Gabigol non è mai riuscito a trovare continuità in un club. Dopo l'esperienza Milano infatti, il brasiliano è stato girato in prestito al Benfica, al Santos e, per ultimo al Flamengo.

Col club rubronegro il classe '96 ha collezionato numeri senz'altro positivi (trattasi di 10 reti in altrettante partite). Eppure, da quanto si evince dalle parole di Barbosa, il giocatore è pronto a lasciare il Flamengo. Queste le parole dell'attaccante:

"È stato molto bello. Ovviamente i gol aiutano e anche le vittorie, ma penso che sia stato chiaro anche quando giocavo nel Santos, quando sono venuto a giocare qui e hanno urlato il mio nome.

Penso che si identifichino nei miei modi energici, a volte un po' pazzi. Voglio godermi questo momento e queste ultime partite in modo da poter vincere qualcosa".