Gabigol, l'annuncio dal Brasile: "C'è l'accordo con l'Inter"

Il Flamengo è in attesa di giocarsi il mondiale per club contro il Liverpool nella finale di domani. Ma nonostante l'importanza dell'evento anche oggi si è parlato di marcato e, nello specifico, di Gabigol.

Lo ha fatto il Presidente del club carioca Rodolfo Landim ai microfoni di Fox Sports e le sue parole sembrano quelle decisive. Landim ha confermato che i contatti con l'Inter vanno avanti da molto tempo e circa tre mesi fa "abbiamo raggiunto un pre-accordo con l’Inter, diciamo così, in relazione alla valutazione del trasferimento di Gabigol”...Una volta raggiunto l’accordo con l’Inter, abbiamo cercato di parlare con Gabigol e con il suo agente".

Il giocatore ha preferito rinviare tutto dopo il finale di stagione per restare concentrato sugli obbiettivi del club. Secondo il Presidente brasiliano, Barbosa ha una grande autostima che lo ha portato a cercare performances di altissimo livello per valorizzarsi ulteriormente. Gabigol è stato determinante nella Libertadores ed è auspicabile che accada altrettanto anche nel Mondiale. Solo dopo club e giocatore si siederanno attorno ad un tavolo per trovare la soluzione migliore per tutte le parti in causa.