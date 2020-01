Gabigol Inter, scadenza dell'affare fissata. La richiesta dell'attaccante

Gabigol è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter: il brasiliano è sulla lista dei riscatti del Flamengo, anche se la trattativa sembrerebbe aver subito una frenata.



Il giocatore chiede un ritocco all'ingaggio, con il club rubro-negro che starebbe valutando di inserire dei bonus in base a degli obiettivi da raggiungere nel corso della stagione.



Deadline anche sulla trattativa: 31 gennaio la data prefissata anche se l'entourage vorrebbe trovare prima un accordo. L'ultimatum non è ufficiale, con le due parti che lavorano per trovare l'intesa. A riportarlo è Globoesporte.