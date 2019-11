Gabigol Inter, ora il prezzo lievita: i nerazzurri pronti a sparare alto

Con la doppietta di ieri sera contro il River Plate in finale di Copa Libertadores, Gabriel Barbosa meglio conosciuto semplicemente come Gabigol si è consacrato come Re del Sud America. Fino al minuto 89 il suo Flamengo stava perdendo 1-0, ma una sua doppietta in extremis ha mandato in visibilio tutta la tifoseria rubro-negra.

L'attaccante brasiliano - come noto - è ancora di proprietà dell'Inter, il club che nell'estate del 2016 investì poco più di 30 milioni per ingaggiarlo dal Santos.

Oggi il classe '96 è in forza al Flamengo, ma considerando che il prestito scadrà il prossimo 31 dicembre il club brasiliano dovrebbe sedersi intorno ad un tavolo con i nerazzurri e trattare un eventuale riscatto. Negli ultimi mesi si è parlato di una valutazione vicina ai 20 milioni, ma dopo ieri - secondo Alfredo Pedullà - il club di Viale della Liberazione potrebbe richiederne molti di più.