Gabigol Inter - Le sue parole fanno riflettere: "Ultima partita al Maracanà?"

Gabriel Barbosa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato brasiliano contro l'Avai. L'attaccante brasiliano ha parlato del proprio futuro lasciando intendere che non ci sono ancora certezze in merito: "Domani sarà una gara speciale, potrebbe anche essere l'ultima al Maracanà - ha detto Gabigol".

"Se ne parla ancora, ma non c'è niente di certo, se dio vorrà resterò al Flamengo - ha proseguito l'attaccante di proprietà dell'Inter".