Gabigol Inter, il presidente del Flamengo si esprime sul riscatto

Il presidente del Flamengo Rodolfo Landim si è espresso in merito al futuro di Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come "Gabigol". Il patron del club brasiliano afferma che la trattativa per il riscatto del centravanti continua.



Secondo quanto riferito da "Globoesporte" in occasione della cerimonia per conferire la cittadinanza onoraria a Jorge Jesus, Landim ha affermato che i contatti con i nerazzurri sono sempre vivi sottolineando anche che l'attaccante carioca vuole restare a Rio De Janeiro.



Conte chiede rinforzi in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, e la cessione di Gabigol potrebbe portare nelle casse del club un tesoretto utile da reinvestire sulle operazioni in entrata.