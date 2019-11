Gabigol Inter, il presidente del Flamengo aggiorna la trattativa

Gabigol sempre in orbita Flamengo: il presidente del club rossonero Landim si è espresso sull'ipotetico riscatto del centravanti brasiliano, reduce da un ottimo momento dopo la conquista della Copa Libertadores.



In un'intervista rilasciata al noto portale "TuttoMercatoWeb" il patron della squadra carioca ha dichiarato che l'attaccante rientra ancora nei piani del club rubio-negro e che la trattativa continua ad essere condotta sotto traccia date le recenti prestazioni.



Il Flamengo c'è, e l'ha fatto sapere all'Inter. Marotta, prima del match contro lo Slavia Praga, ha affermato che il calciatore non rientra più nei piani dell'Inter. Dal Brasile intanto non tramonta il pressing.