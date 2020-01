Gabigol Inter, il Flamengo non molla e presenta una nuova offerta

Gabriel Barbosa sembrerebbe essere uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter: il brasiliano non rientra più nel progetto di Suning, col Flamengo che non molla la presa.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Corriere dello Sport" il club rubro-negro avrebbe intenzione di presentare una nuova offerta ai nerazzurri per assicurarsi Gabigol a titolo definitivo.



Sul giocatore però c'è anche il West Ham, con l'Inter che prende tempo in modo tale da scatenare una vera e propria asta per il giocatore. Dal Brasile però il pressing si fa insistente.