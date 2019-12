Gabigol Inter, il Flamengo impaziente di chiudere l'affare

Gabriel Barbosa è ormai un beniamino dei tifosi del Flamengo: il centravanti carioca ha trascinato il club rossonero alla vittoria della Copa Libertadores, con il patron Landim pronto a strapparlo a titolo definitivo all'Inter.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "ESPN Brasil" la squadra brasiliana avrebbe perso la pazienza in merito all'affare col club nerazzurro dato il procrastinarsi delle tempistiche legate alla conclusione della trattativa.



Il motivo sarebbe legato alla concorrenza: Landim avrebbe espresso tutta la sua preoccupazione nei confronti del club targato Suning, che al momento starebbe valutando altre offerte per cercare di ottenere una cifra sostanziosa e conveniente dalla cessione di "Gabigol".