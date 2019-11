Gabigol Inter, il brasiliano si esprime sul suo passato in nerazzurro

Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come "Gabigol", è protagonista di un ottimo momento con il Flamengo. Il club brasiliano, grazie ai suoi gol, è a un passo dalla vittoria del Brasileirao e ora si appresta ad affrontare il River Plate nella finale di Copa Libertadores.



L'attaccante, ai microfoni di AS, si è espresso in merito al passato nerazzurro con la maglia dell'Inter specificando che la parentesi italiana sarebbe stata diversa qualora avesse avuto più costanza.



In seguito il centravanti carioca ha strizzato l'occhiolino al calcio spagnolo, ritenuto come un tipo di "futbol" rapido e tecnico. "Gabigol" al momento è focalizzato sul prossimo obiettivo, ma per lui potrebbe scatenarsi un'asta nella prossima finestra di mercato.