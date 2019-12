Gabigol Inter, Giorgio Perinetti consiglia il brasiliano

Giorgio Perinetti, in un'intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano", ha voluto dare un consiglio a Gabigol. Il classe '96 ha lasciato tutti di stucco col Flamengo e ora si trova di fronte a un bivio.



L'attaccante, ormai scaricato dall'Inter, medita sul suo futuro con molti club in fila per aggiudicarsi le sue prestazioni. Perinetti, famoso dirigente sportivo, consiglia all'attaccante carioca di andare in Spagna.



I nerazzurri riflettono sulla cessione, cercando di incassare un succoso tesoretto dalla partenza del centravanti. Flamengo in prima fila, anche se non mancano gli estimatori dell'ormai ex calciatore interista.