Gabigol Inter - Futuro? L'attaccante ha le idee chiare

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, tra sembrerebbe essere tutto fatto per il passaggio di Gabigol al Flamengo.

L'attaccante brasiliano, è letteralmente diventato un eroe in patria, grazie alla straordinaria stagione ma soprattutto alla doppietta decisiva in finale di Coppa Libertadores contro il River Plate.

A Gabriel Barbosa sono stati chiesti lumi riguardanti il proprio futuro, la sua risposta è stata chiara: "Dobbiamo giocare un mondiale (per club) è una stagione meravigliosa. Chi sarei io per mettermi in mezzo nelle faccende di un club gigantesco come il Flamengo? Dobbiamo focalizzarsi sul Mondiale".