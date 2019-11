Gabigol Inter, cessione utile per il bilancio. I nerazzurri sorridono

Gabigol, reduce da un trionfo indimenticabile con la maglia del Flamengo, è ormai richiesto da molti club: il classe '96 è finito sul taccuino del Crystal Palace e del Valladolid, con l'Inter che medita sulla cessione a titolo definitivo.



Secondo quanto riferito oggi da "TuttoSport" i primi a esultare per la doppietta dell'attaccante in finale di Copa Libertadores sarebbero stati Marotta e Conte, con il Flamengo che rimane comunque in corsa per aggiudicarsi l'attaccante.



I nerazzurri nel frattempo sorridono e alzano il prezzo del cartellino del calciatore per ottenere un potenziale tesoretto in vista di gennaio: 40 milioni, di più rispetto ai 22 chiesti in precedenza alla squadra brasiliana per mandare l'affare in porto.