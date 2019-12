Gabigol Inter, c'è un accordo col Flamengo. Palla al giocatore

Gabigol è uno dei nomi caldissimi in uscita all'Inter: il centravanti carioca ha lasciato tutti di stucco col Flamengo e ora il club rossonero lavora per acquistarlo a titolo definitivo.



Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, precisamente da "Globoesporte", ci sarebbe già un'intesa tra i nerazzurri e la squadra brasiliana sulla cifra di 16 milioni.



Palla adesso al calciatore, che avrebbe deciso di pazientare per scegliere la sua prossima destinazione. Gabigol ha espresso in un'intervista di giocare in Premier, e ora medita attentamente sul suo futuro. Marotta e Ausilio vogliono monetizzare dalla sua cessione, con molti club già in fila per aggiudicarsi il bomber che ha deciso la Copa Libertadores.