Gabigol ancora segno, l'esultanza indica il futuro del brasiliano

Il Flamengo batte 5 a 0 il Gremio e vola in finale di Copa Libertadores. Gabigol è il grande protagonista della serata con una doppietta in dieci minuti; la prima rete in girata sugli sviluppi di una palla inattiva mentre il secondo su rigore.

Facendo molta attenzione all'esultanza dell'attaccante si può interpretare la volontà del giocatore e forse comprendere meglio quale sarà il futuro. Il prestito al Flamengo si concluderà a dicembre, ed il brasiliano, teoricamente tornerà all'Inter. Come mostrato nella celebrazione, Gabriel Barbosa chiede alla curva di mantenere la calma, indicando lo stemma societario e mimando il gesto: "Io resto qui".

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gabigol potrebbe rimanere in Brasile per la somma di 22 milioni di euro, garantendo così ai nerazzurri una somma importante da investire sul mercato invernale.