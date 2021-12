Futuro Vidal, dal Cile sono sicuri: "E' scontento, lo vogliono due squadre"

Il futuro di Arturo Vidal non è scontato.

Il centrocampista, arrivato a Milano nel settembre 2020 sotto esplicita richiesta di Antonio Conte, alla fine della passata stagione ha conquistato lo scudetto numero quattro (tre ai tempi dell'esperienza della Juventus, uno con i nerazzurri). Nonostante non abbia avuto sempre un ruolo primario nello scacchiere interista, ogni qual volta è stato chiamato in causa il classe 1987 ha sempre risposto presente.

Questa stagione sotto la guida di Simone Inzaghi fino ad ora ha collezionato 270 minuti in Serie A e 232 minuti in Champions League. Un bottino non proprio magrissimo ma che secondo La Tercera non soddisfa il giocatore. Secondo il quotidiano cileno infatti, il giocatore era convinto che quest'anno potesse ritagliarsi un posto da titolare, ma l'ottimo operato del nuovo arrivato Hakan Calhanoglu insieme a quello degli intoccabili Nicolò Barella e Marcelo Brozovic non gli fanno avere lo spazio desiderato.

Ed è così che sempre secondo La Tercera potrebbero entrare in scena Tottenham e Flamengo. Il primo club è allenato da quell'Antonio Conte che riabbraccerebbe Vidal per la terza volta in carriera, mentre i brasiliani si accaparrerebbero volentieri un giocatore esperiente in grado di prendere le redini del centrocampo. Dal canto suo l'allenatore interista Simone Inzaghi non vorrebbe privarsi di una pedina versatile come lui, ma tra il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e lo spazio che non lo soddisfa, non è da escludere che Vidal ricerchi una soluzione in un progetto magari meno ambizioso ma in cui troverebbe più possibilità di rendersi protagonista.