Futuro Vidal, ad oggi solo sondaggi ma l'Inter vuole cederlo

L'avventura di Arturo Vidal con la maglia dell'Inter potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Ingaggiato a parametro zero la scorsa estate dopo un lungo tira e molla con il Barcellona e per espressa richiesta da parte di Antonio Conte, il cileno non ha reso come quanto sperato.

Come prova della fiducia che la dirigenza di Via della Liberazione ripone in lui, c'è il contratto da 6.5 milioni di euro netti a stagione (in scadenza a giugno 2022) che lo rende attualmente il terzo calciatore più pagato della rosa alle spalle di Romelu Lukaku e Christian Eriksen.

Secondo la redazione di calciomercato.com, l'intenzione dell'Inter sarebbe quella di liberarsi di un ingaggio così oneroso, ma attualmente per Vidal ci sono stati solo sondaggi provenienti da club statunitensi, dal Flamengo, dal Boca Juniors e dal Club America.