Futuro Tonali, parla Cellino: confermata la trattativa col Milan

Dove giocherà Sandro Tonali nella prossima stagione? Sicuramente in serie A, da capire in quale squadra. Da tempo l'Inter ha l'ok del giocatore e l'accordo economico con l'agente di Tonali, come vi abbiamo raccontato nei mesi precedenti con le nostre esclusive. Mancherebbe l'accordo col Brescia.

Il Milan si è inserito, i rossoneri stanno cercando di sorpassare l'Inter. Massimo Cellino, presidente del club lombardo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del Brescia ha confermato l'inserimento e la trattativa col Milan per Tonali.

L'Inter è forte dell'accordo con il giocatore e l'agente. Cellino potrebbe voler scatenare un'asta per il prezzo di Tonali, ma l'Inter offre l'obbligo di riscatto, mentre i rossoneri il diritto di riscatto. Sicuramente sarà decisiva la volontà di Tonali che, per quello che ci risulta, vuole ancora l'Inter.