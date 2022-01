Futuro Sanchez, l'Inter lo avrebbe offerto ad un club di Premier League

Il futuro di Alexis Sanchez si infittisce sempre più di interrogativi.

L'attaccante cileno, tra campionato e Champions League, in questa prima parte di stagione ha collezionato in tutto 16 presenze condite da 3 reti. Un bottino niente male se si considera che fino ad oggi i titolari inamovibili in avanti per Simone Inzaghi sono quasi sempre stati Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Qualche mese fa direttamente dal proprio profilo Instagram ufficiale l'ex Udinese e Arsenal aveva mostrato il proprio disappunto per il poco spazio che gli veniva concesso.

A prescindere da ciò, complice anche l'ingaggio non proprio indifferente che percepisce (7.5 milioni di euro netti a stagione), l'Inter sta iniziando a ragionare se e come piazzare altrove l'attaccante classe 1988. Secondo quanto riferito quest'oggi nel Regno Unito dal Sun, il club di Via della Liberazione starebbe timidamente tentando di offrire il proprio n°7 all'Everton di Rafa Benitez. Secondo il tabloid inglese infatti, complice anche la possibile partenza di uno tra Richarlison e Dominic Calvert-Lewin, i Toffees potrebbero trovare in Sanchez un valido sostituto.

L'Inter dal canto suo, tentata soprattutto dalla possibilità di poter risparmiare qualcosa sullo stipendio, sarebbe disposta anche a liberarlo gratis. Insomma, la situazione al momento sembra chiara: Sanchez per il progetto di Simone Inzaghi non rappresenta una priorità assoluta. Dunque, se ci fosse la possibilità di risparmiare e al contempo ringiovanire, i dirigenti interisti ci farebbero più di un pensierino.