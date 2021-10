Futuro Sanchez, il cileno va via? "Il sostituto c'è già"

Alexis Sanchez via dall'Inter e Martin Satriano in rampa di lancio.

E' quanto trapela dall'editoriale di Niccolò Ceccarini, giornalista di Sportmediaset, in esclusiva per Tuttomercatoweb. L'attaccante cileno a Milano non è più felice, e le sirene francesi con il Marsiglia in pole position rilanciate dalla redazione di Mundo Deportivo sono l'ennesimo indizio che vedrebbe El Niño Maravilla lontano dal capoluogo lombardo (ne abbiamo parlato anche in questa esclusiva).

Secondo Ceccarini infatti, oltre al Marsiglia avrebbe chiesto informazioni anche il West Ham, con qualche squadra spagnola che potrebbe aggiungersi alla corsa a breve. In caso di addio dell'attaccante classe 1988, l'Inter potrebbe decidere di lanciare definitivamente Martin Satriano (in questo articolo trovi 5 curiosità sulla sua vita), arruolato a tutti gli effetti in prima squadra da Simone Inzaghi e che presto potrebbe godere di qualche chance di scendere in campo. Nel precampionato estivo l'uruguayano ha siglato 9 reti in 5 partite, un bottino di tutto rispetto che gli ha fatto conquistare ancor più fiducia.

E' vero, Satriano è "solo" un 2002 e mettergli sulle spalle una maglia pesante come quella dell'Inter per molti è stato un azzardo. Dal canto suo il ragazzo ogni qual volta è stato chiamato in causa da Inzaghi ha sempre risposto presente, e qualora Sanchez dovesse dire addio ai colori nerazzurri già a gennaio, il preferito per "sostituirlo" sarebbe proprio lui. In ogni caso, a prescindere dalla fiducia riposta in Satriano, qualora l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta dovesse avere qualche occasione per un'operazione low cost, questa verrebbe presa senza dubbio in considerazione.