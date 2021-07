Futuro Pinamonti, per lui due opzioni tutte italiane: il punto

La sessione di mercato estiva 2021 per l'Inter di Simone Inzaghi inizia ad entrare nel vivo. Archiviata la dolorosa cessione di Achraf Hakimi al PSG, la dirigenza nerazzurra si prepara a piazzare alcuni esuberi.

Uno di questi è Andrea Pinamonti, attaccante che nella passata stagione ha trovato pochissimo spazio e che adesso potrebbe trovarsi una nuova sistemazione che gli consenta di avere maggiore minutaggio.

Stando a quanto appreso dalle colonne di Tuttosport, i due club che al momento stanno pressando maggiormente per arrivare al classe '99 sono Empoli e Cagliari (con quest'ultimo club l'Inter ha appena formalizzato la cessione in prestito di Dalbert e continua a trattare per avere Nahitan Nandez).