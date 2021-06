Futuro Perisic: no al rinnovo. Due opzioni sul tavolo

Dopo una grande stagione, fatta di abnegazione e grandi prestazioni, il futuro di Ivan Perisic sembra essere sempre più lontano dall'Inter nella prossima stagione o, comunque, a lungo termine.

L'esterno croato, infatti, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 a 5 milioni netti. Non solo, ma pare che la società non voglia più proseguire con l'esperimento di tenerlo a tutta fascia e per questo si sarebbe fiondata su Emerson Palmieri.

Insomma, ci sono due opportunità, ad oggi, per Perisic: o la cessione in estate (lui vorrebbe andare in Bundes), oppure si arriverà fino alla scadenza di contratto che non verrà rinnovato.