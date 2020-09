Futuro Nainggolan, dalla Turchia spunta l'ipotesi Galatasaray

Nella lista dei possibili partenti dell'Inter figura anche il nome di Radja Nainggolan, giocatore che rientrerà dal prestito al Cagliari ma che con ogni probabilità verrà piazzato altrove.

Su di lui, secondo Fotomac potrebbe fiondarsi il Galatasaray di Fatih Terim che sarebbe pronto ad avanzare all'Inter una proposta ben precisa: 1 milione di euro per il prestito oneroso e 2.5 milioni di euro al giocatore per l'ingaggio.

Il club di Via della Liberazione dal canto suo non sembra intenzionato a cedere nuovamente Nainggolan in prestito, ma qualora Antonio Conte non dovesse convincersi ad inserirlo nel suo progetto, verrebbero prese in considerazioni anche proposte simili.