Futuro Muriel, il colombiano: "Atalanta club ambizioso. Vorrei restare"

Se i 18 gol della scorsa stagione sono stati un'ottima copertina, i 19 di quest'anno (col campionato ancora da concludere) per Luis Muriel stanno rivelandosi come una vera e propria fionda che può far catapultare l'ex Lecce e Sampdoria in un top club.

Per lui nelle ultime settimane si è mossa anche l'Inter, con il DS nerazzurro Piero Ausilio letteralmente incantato dalle doti del colombiano. Eppure, sul proprio futuro, il classe 1991 è stato piuttosto chiaro. Queste le sue parole ad ESPN Colombia:

"A livello personale mi piacerebbe terminare la stagione facendo più gol possibili. Per quanto riguarda la squadra, l'Atalanta è un club che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. L'obiettivo per l'anno prossimo sarà lo scudetto. Abbiamo un progetto forte e il club è ambizioso: mi piacerebbe restare".