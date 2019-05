Futuro Modric lontano da Madrid? La risposta di Mijatovic è stata chiara

Spuntano nuovi spifferi sul futuro di Luka Modric. Il Pallone d'Oro, corteggiato a lungo dall'Inter la scorsa estate, con ogni probabilità prolungherà il proprio contratto con le merengues fino al 2021.

L'ufficialità deve arrivare ormai da mesi, ma per tale rinnovo è solo questione di tempo. Sul futuro del croato, a parlare ci ha pensato Predrag Mijatovic che ai microfoni di Sky Sport ha detto:

"Si è parlato molto di un suo addio un anno fa, ma per rimane in Spagna perché un contratto. Non so cosa possa succedere, ma per me Modric rimane".