Futuro Lazaro, il riscatto del Borussia M'Gladbach non è più così sicuro

C'è ancora un velo di incertezza dietro al futuro professionale di Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Borussia Moenchengladbach, in Germania fino ad oggi ha svolto un lavoro più che dignitoso condizionato però dai tanti infortuni.

L'ultimo problema al quadricipite infatti, che lo ha visto ai box per il match contro la Scozia pareggiato dalla sua Austria per 2-2, sta facendo riflettere i vertici del club tedesco con la possibilità di non riconferma che prende sempre più piede.

In quest'ultimo caso, qualora il Borussia Moenchengladbach non dovesse dunque riscattarlo o quantomeno prorogare il prestito, Lazaro farebbe ritorno alla base nerazzurra in attesa di capire quale sarà il suo futuro.