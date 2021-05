Futuro Lazaro, il Borussia M'Gladbach disposto a riconfermarlo ad un patto

Il futuro professionale di Valentino Lazaro continua a riempirsi di interrogativi. L'esterno austriaco, ancora di proprietà dell'Inter, si trova in prestito al Borussia Moenchengladbach.

Quest'ultimo club al momento (complici i diversi problemi fisici patiti dal giocatore) non sembra molto convinto di investire sull'ex Herta Berlino. Eppure, direttamente dalla Germania iniziano a trapelare i primi possibili incastri che potrebbero vedere Lazaro in Bundesliga anche la prossima stagione.

Stando a quanto riferito dalla Bild infatti, il Gladbach acquisterebbe a titolo definitivo il classe 1996 solo se l'Inter accettasse un'offerta non superiore ai 12 milioni di euro. Una proposta che farebbe senza dubbio gola alla dirigenza di Via della Liberazione ma per la quale, al momento, non vi sono riscontri ufficiali.