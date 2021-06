Futuro Joao Mario, il portoghese è furioso con lo Sporting: il punto

Quello tra Joao Mario e lo Sporting Lisbona, dopo la splendida annata appena conclusa, sembrava un matrimonio destinato a prolungarsi ancora. Il portoghese in patria è tornato a rendere quasi come alle origini e non ha affatto intenzione di far ritorno in Italia.

In Serie A Joao Mario infatti ha tutt'altro che brillato, pertanto l'Inter, pur di rendere tutte le parti felici, si era detta disposta a concedere uno sconto ai lusitani e non richiedere più 10 milioni di euro per il cartellino. Ma cosa sta stoppando allora le negoziazioni tra i due club?

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, lo Sporting vorrebbe riconfermare Joao Mario non sforando i 5 milioni di euro. Un'offerta giudicata dal club di Via della Liberazione ovviamente troppo bassa e che di conseguenza vede il giocatore inevitabilmente spazientito con il club portoghese.