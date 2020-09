Futuro Joao Mario, dal Portogallo sono sicuri: sei club su di lui

Nonostante ad oggi sia uno dei giocatori più costosi della storia dell'Inter, Joao Mario dopo quattro anni fatica ancora a trovare spazio in nerazzurro. Continui prestiti in giro per l'Europa senza mai trovare un acquirente con l'intento preciso di tesserarlo a titolo definitivo.

Oggi il portoghese è ancora un giocatore interista, ma per l'ennesima volta lo scenario aperto per la propria carriera è sempre il medesimo: trovare qualche club che decida di dargli un'opportunità e che non sia l'Inter.

Secondo il portale portoghese Record, su Joao Mario si starebbero muovendo ben sei club europei. Questi sarebbero Leeds United, Newcastle, West Ham, Valencia, Betis e Galatasaray. L'intenzione del club di Via della Liberazione sarebbe quella di cederlo definitivamente, ma pur di abbassare il monte ingaggi i nerazzurri potrebbero accontentarsi anche dell'ennesimo prestito.