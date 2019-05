Futuro Icardi, via dall'Inter? Il giornalista ipotizza la cessione

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Nonostante Wanda Nara, moglie-agente del calciatore, abbia confermato la permanenza dell'attaccante nerazzurro a Milano, le voci su un possibile addio a fine stagione non si placano.

Dagli studi di Sky Sport 24, Alessandro Alciato ha commentato la situazione. Queste le sue parole: "Situazione molto chiara, come giocatore non si discute, c'è da mettere a posto qualcosa nel contorno. Spalletti l'ha gestita bene, dicendo le cose che accadevano. E' sempre stato molto limpido su questa gestione. Credo che chi prenderà Icardi dovrà valutare il contorno, che ha provocato qualche problema in questa stagione".

Ancora due partite al termine della stagione, poi, si conoscerà definitivamente il futuro dell'attaccante argentino. Dipenderà molto anche da chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter, con le voci che vogliono Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.