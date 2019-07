Futuro Icardi, domani possibile incontro tra Wanda e De Laurentiis

Il futuro di Mauro Icardi con ogni probabilità sarà ancora in Italia. Nonostante l'Inter lo abbia messo fuori dal progetto, sul bomber argentino persiste l'interesse di Juventus e Napoli.

Con i bianconeri si è parlato spesso di un possibile scambio alla pari con Paulo Dybala, ma quest'ultima ipotesi è stata definita dall'AD interista Beppe Marotta "utopistica".

Per quanto concerne i partenopei invece, nonostante il patron Aurelio De Laurentiis abbia detto che non scambierebbe Lorenzo Insigne con il puntero di Rosario, secondo Sportmediaset domani potrebbe andare in scena un segretissimo summit proprio tra il n°1 azzurro e la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara. Si attendono sviluppi.