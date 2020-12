Futuro Handanovic, per l'eredità del n°1 la dirigenza ha le idee chiare

E' una tema che in casa Inter rimbalza praticamente in maniera ciclica quello relativo al futuro di Samir Handanovic con annesso erede per la maglia n°1. L'attuale capitano lo scorso luglio ha spento ben 36 candeline.

Un fattore che spinge la dirigenza di Via della Liberazione a guardarsi intorno per cercare con cura chi può sostituire l'ex Udinese in maniera dignitosa. Sotto questo punto di vista, per la porta l'Inter potrebbe guardare nuovamente in casa bianconera.

Il preferito del duo Beppe Marotta-Piero Ausilio infatti, secondo calciomercato.com sarebbe l'estremo difensore friulano Juan Musso. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Alessio Cragno e Rui Silva, ma stando a quanto riferito dal noto portale di calciomercato il classe '94 dell'Udinese resta in cima alla lista dei desideri.