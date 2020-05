Futuro Giroud, c'è l'annuncio: la nota ufficiale del Chelsea

Olivier Giroud vestirà la maglia del Chelsea anche nella prossima stagione. Mancava l'ufficialità, arrivata meno di un'ora fa. Il club inglese ha annunciato il rinnovo del contratto: Giroud giocherà nel 2020/2021 a Londra.

"Olivier Giroud resterà al Chelsea nella stagione 2020/21", la nota del club londinese. La società ha spiegato che il mese scorso è stata presa la decisione di prolungare il contratto.

A gennaio Giroud è stato molto vicino all'Inter, ma il centravanti francese non è arrivato in Italia. Ora, la sua avventura continuerà al Chelsea.