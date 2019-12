Futuro Gabigol, un dirigente del Flamengo si espone facendo chiarezza

Mancano esattamente meno di 48 ore alla scadenza del prestito di Gabigol al Flamengo. L'attaccante brasiliano con la maglia del club rubro-negro questa stagione ha dato spettacolo, culminando l'anno con la doppietta che ha regalato allo scadere la Copa Libertadores alla propria squadra.

Ora però bisognerà passare alle cose concrete, ossia sedersi intorno ad un tavolo e trattare per capire cosa ne sarà della carriera del classe '96. Il Direttore Esecutivo del Flamengo Bruno Spindel a Expediente Futebol ha detto che per la permanenza del giocatore sono stati fatti dei passi in avanti.

Si tratta però di un affare complesso, e come tale per arrivare ad una fumata bianca servirà un po' di tempo. Una cosa è certa: Gabigol non ha affatto intenzione di tornare in Italia.