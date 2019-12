Futuro Eriksen, la strategia del Presidente del Tottenham spiazza tutti

Sarà sicuramente un gennaio di fuoco per i top club interessati ad assicurarsi le prestazioni sportive di Christian Eriksen. Il danese, che ha un contratto in scadenza col Tottenham a giugno 2020 che non rinnoverà, è destinato ad essere l'uomo mercato della sessione invernale.

Su di lui continua a spingere il Real Madrid, ma in tutto ciò è doveroso segnalare anche i tentativi dell'AD interista Beppe Marotta. A spiazzare tutti però, potrebbe essere proprio il patron degli Spurs Daniel Levy.

Il n°1 del club londinese, qualora decidesse di venderlo già a gennaio, infrangerebbe i sogni di chi come l'Inter e - appunto - il Real Madrid, sognava di tesserarlo a parametro zero a partire dal primo luglio.