Futuro Dzeko, Inter più lontana? A Roma c'è ottimismo. Due motivi

Più passano i giorni e più Dzeko all'Inter diventa difficile. A Roma, dopo le ultime prestazioni dell'attaccante, il club giallorosso non vuole più cash, ma solo uno scambio con Icardi.

Sky Sport ha fatto il punto della situazione. In diretta da Trigoria, Angelo Mangiate ha commentato, spiegando come in casa Roma ci sia ottimismo per la permanenza di Dzeko.

Due i motivi. Il tecnico Fonseca ha messo il centravanti bosniaco al centro del progetto e la dirigenza giallorossa è pronta a prolungare di un anno il contratto al calciatore. Da tempo, però, la volontà di Dzeko è quella di andare all'Inter. Il giocatore ha già un accordo con il club nerazzurro. Da vedere, se la trattativa si sblocchera'.