Futuro Biraghi, l'agente: "Stand-by tra Inter e Fiorentina"

Arrivato all'Inter la scorsa estate, adesso Cristiano Biraghi è in attesa che Inter e Fiorentina decidano il suo futuro. Il suo agente, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo proprio per parlare del suo assistito. Di seguito le sue parole:

"Non so cosa succederà nel futuro di Biraghi. Inter e Fiorentina non hanno trovato l'accordo e la situazione è in stand-by. Con la Fiorentina inoltre c'è un problema contrattuale: il contratto con la società viola è stato fatto tre anni, quando Biraghi aveva una dimensione totalmente diversa. Tornerebbe volentieri a Firenze, ma con un contratto adeguato al suo valore".

Insomma, dalle parole di Giuffredi sembra che il futuro del terzino sia ancora tutto da definire. Nel frattempo sembra ormai certo che Dalbert tornerà a Milano, in attesa che l'Inter e Conte decidano il suo futuro.