Futuro Ashley Young, sirene americane per lui: Beckham ci pensa

A poco più di un mese dalla scadenza del contratto che lo lega attualmente all'Inter, Ashley Young non è ancora certo di vestire la maglia nerazzurra anche la prossima stagione. Il diktat imposto dalla famiglia Zhang è chiaro: ringiovanire la rosa e cercare di contenere tagliare quanto più possibile i costi.

Ed è così che per il futuro del giocatore inglese secondo il Sun spunta l'ipotesi dell'Inter Miami di David Beckham, club di MLS che starebbe monitorando con discreta attenzione gli sviluppi per il suo futuro professionale.

Per Young si era parlato anche di un possibile ritorno in Premier League, precisamente a quel Watford che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e che lo ingaggerebbe a parametro zero più che volentieri.