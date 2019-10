From Uk - Rakitic, non solo l'Inter: sul croato c'è anche lo United

Nonostante all'avvio della sessione di mercato invernale manchino ancora un paio di mesi, l'Inter è già al lavoro per regalare ad Antonio Conte un rinforzo in mezzo al campo.

Il preferito resta Ivan Rakitic, fuoriclasse croato che al Barcellona non sta vivendo un ottimo periodo. L'arrivo di Frenkie De Jong infatti, ha visto il giocatore declassarsi a semplice riserva. Un fattore senza dubbio difficile da accettare per chi come Rakitic è stato ovunque una pedina imprescindibile.

L'Inter resta una pista da non escludere, ma la redazione del Sun ha fatto sapere che per il centrocampista del Barça persiste in maniera insistente l'interesse del Manchester United.