From Uk - Ozil pronto a lasciare l'Arsenal: Inter e Milan ci sono

Quello di Mesut Ozil è un nome che frulla in testa agli addetti ai lavori interisti ormai da qualche mese. Il tedesco infatti, è stato sondato dal club di Viale della Liberazione già lo scorso gennaio.

Con l'Arsenal si poteva intavolare uno scambio di prestiti con Ivan Perisic (il croato piaceva molto ai londinesi), ma alla fine la trattativa non decollò per via dell'Inter che si sarebbe voluta privare del croato solo a titolo definitivo.

Ora però la situazione è cambiata. Perisic si è accasato al Bayern Monaco e Mesut Ozil - complice il benestare del tecnico Unai Emery - può lasciare la capitale inglese. Su di lui, secondo Sky Sports Uk ci sarebbero Inter, Milan e Napoli.