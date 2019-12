From Uk - Matic non rinnova, e l'Inter sorride in vista di gennaio

Nemanja Matic è sul taccuino di Marotta: il centrocampista serbo, insoddisfatto dello scarso impiego da parte di Solskjaer, vorrebbe cambiare club in vista di gennaio.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "The Express" il calciatore avrebbe detto no al rinnovo di contratto coi red devils, con l'Inter che rimane vigile sulla situazione in casa Manchester United.



Il club targato Suning studia la strategia per portarlo a Milano e per regalare ad Antonio Conte l'innesto tanto desiderato sulla mediana. Nel frattempo da oltremanica arrivano buone notizie.