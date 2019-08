From UK - Lukaku, niente più Inter: il futuro sarà allo United o alla Juventus

Si è rovesciata in poco più di 7 giorni la trattativa che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Il belga durante i contatti tra Inter e Manchester United ha più volte ribadito di preferire la meta milanese.

Complice però il non soddisfacimento delle richieste dei Red Devils, i nerazzurri rischiano di vedersi soffiare via l'attaccante dai rivali della Juventus. I bianconeri per il cartellino di Lukaku hanno offerto in cambio quello di Paulo Dybala.

Una proposta che sembrerebbe stuzzicare gli inglesi ma per il quale bisognerà aspettare l'assenso della Joya. Qualora l'ex Palermo dovesse rifiutare un trasferimento in Gran Bretagna, il Sun fa sapere che Lukaku, anzichè andare all'Inter, rimarrebbe allo United.