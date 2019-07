From UK - Lo Jiangsu può cedere Bale in prestito all'Inter: i dettagli

Dopo il divorzio preannunciato con il Real Madrid, Gareth Bale è pronto a firmare un contratto da 22 milioni annui con lo Jiangsu Suning, altro club di proprietà della famiglia Zhang.

Quel che però riporta quest'oggi l'agenzia di stampa britannica Reuter però, è uno scenario di mercato apparentemente impossibile ma che invece non è affatto da escludere.

Come fatto con Trent Sainsbury in passato infatti, il club cinese - per mantenersi nei limiti dei calciatori stranieri in rosa - potrebbe decidere di girare Gareth Bale in prestito all'Inter. Quel che però lascia ancora perplessi, è la modalità con cui Inter e Jiangsu si metteranno d'accordo per pagare l'ingaggio al gallese.