From Uk - Lautaro, non solo il Barcellona: ora spunta anche lo United

Potrebbe tornare a scaldarsi nuovamente l'asse Milano-Manchester dopo il doppio passaggio in nerazzurro di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Questa volta però, a fare il percorso inverso potrebbe essere un attaccante dell'Inter.

Si tratta di Lautaro Martinez, molto gradito dai tifosi dei Red Devils che avrebbero consigliato al proprio club di sostituire il centravanti belga proprio con l'argentino.

El Toro in questo avvio di stagione ha messo a segno sei reti in 11 partite. Uno score che non è passato inosservato a nessuno, soprattutto al Barcellona che però per Lautaro rispetto allo United ha già gettato le basi per una trattativa concreta. E' lui infatti il preferito per il post-Luis Suarez, e continuerà ad esserlo fino alle prossime sessioni di mercato...