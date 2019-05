From UK - L'Inter fa sul serio per Alexis Sanchez: il punto

Come ormai risaputo, a prescindere dal tecnico che dirigerà la squadra, la proprietà cinese dell'Inter per la prossima stagione vuole costruire una rosa competitiva e solida.

A dare prova di ciò, sono i nomi che nel corso di queste settimane sono stati accostati al club meneghino. Da Ivan Rakitic a Nicolò Barella, passando per Sergej Milinkovic-Savic e ora anche Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno, infatti, nonostante al Manchester United non stia vivendo un buon periodo, è sotto la lente di ingrandimento dell'Inter. I costi dell'operazione ad oggi sono proibitivi (Sanchez attualmente percepisce 26 milioni di sterline l'anno), ma il club di Corso Vittorio Emanuele spera che l'ex Udinese decida di decurtarsi l'ingaggio per entrare a far parte di un progetto ambizioso.