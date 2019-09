From Uk - Inter pronta a farsi avanti nuovamente per Matic

Iniziano a ripresentarsi altre occasioni per dei colpi a parametro zero per l'Inter. Dopo aver ingaggiato Diego Godìn questa estate, per l'anno prossimo i nerazzurri starebbero pensando ad un centrocampista.

Si tratta di Nemanja Matic, giocatore attualmente in forza al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer con un contratto in scadenza a giugno 2020.

Considerando che con ogni probabilità l'ex Chelsea (allenato proprio da Antonio Conte ai tempi dell'esperienza allo Stamford Bridge) non prolungherà il suo contratto, per lui - oltre ai nerazzurri - si stanno facendo avanti anche Milan e Borussia Dortmund. A riferirlo è stato il tabloid inglese "The Sun".