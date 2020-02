From Uk - Inter, individuato il possibile erede di Lautaro Martinez

Nonostante ci troviamo in un periodo dell'anno in cui la finestra di mercato è chiusa, i rumors relativi al futuro di Lautaro Martinez non accennano a placarsi. L'attaccante argentino infatti, finito nel mirino del Barcellona, la prossima estate sembra destinato ad essere al centro dell'ennesima telenovela.

Chiaramente parlare di cessione al 23 febbraio è assolutamente prematuro, ma qualora El Toro nei prossimi mesi dovesse spingere per essere ceduto ai catalani, l'Inter sarebbe pronta a fiondarsi su Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal.

L'attaccante gabonese, in scadenza a giugno 2021, è un profilo che stuzzica parecchio Beppe Marotta e che con ogni probabilità declinerà ogni offerta di rinnovo proveniente dai Gunners. A riferirlo è stato il Sunday Express.