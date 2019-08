From UK - Inter in pole position per ingaggiare Lukaku

Mancano meno di 48 ore alla chiusura del calciomercato in Inghilterra e il Manchester United non ha ancora capito cosa dover fare con Romelu Lukaku.

Secondo il Mirror in vantaggio per accaparrarsi le prestazioni del belga, dopo la trattativa con la Juventus, ad oggi ci sarebbe nuovamente l'Inter. Un fattore senza dubbio positivo per il club meneghino ma per il quale bisogna accelerare.

Lukaku è impaziente. Vuole conoscere quanto prima il proprio futuro, anche se l'ex Everton ha più volte ribadito di voler raggiungere quell'Antonio Conte che tanto dice di stimare. L'Inter continua a trattare, ma è chiaro che servirà accorciare i tempi.