From Uk - Inter e Juve pronte a darsi battaglia per Eriksen

Christian Eriksen è uno dei nomi caldi in vista del mercato: il centrocampista danese è in scadenza di contratto col Tottenham, con due club italiani pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Telegraph" Mourinho avrebbe completamente gettato la spugna per trattenere il suo playmaker a Londra. Inter e Juve sorridono, studiando l'offensiva per il pezzo pregiato del club di Levy.



Il tabloid inglese parla di un duello italiano per il calciatore, più defilato invece il Real Madrid di Florentino Perez che aveva precedentemente mostrato interesse per il profilo degli spurs allenato adesso dallo "Special One".