From Uk - Inter beffata: l'attaccante va al Bayern Monaco

Sfumato uno degli obiettivi più concreti per l'attacco interista. Nicolas Pepè infatti, che quest'anno in Ligue 1 con la maglia del Lille ha collezionato ben 22 gol e 11 assist, è pronto ad accasarsi in Baviera, al Bayern Monaco.

Il club tedesco, dopo aver appreso di non poter ingaggiare Leroy Sanè dal Manchester City, si è fiondato sull'esterno d'attacco ivoriano che ha letteralmente sorpreso tutti.

Su di lui vi era anche l'interesse di Inter, Manchester United e Liverpool (con quest'ultimi due club disposti a sborsare fino a 90 milioni di euro), ma il futuro di Pepè, secondo il Sun, sembra ormai destinato ad essere in Germania.